Чужие мусорные контейнеры

Вопрос: «Имеют ли право жители частных домов выбрасывать мусор в контейнер, принадлежащий ТСЖ многоквартирного дома?»

Екатерина Алексеевна Ф.

Контейнеры для мусора являются собственностью жильцов конкретного дома. Следовательно, выброс в них мусора посторонними людьми или организациями будет считаться посягательством на имущественные права.

Вообще ответственность за несоблюдение экологических требований в нашей стране регулирует Кодекс об административных правонарушениях. Так в статье 8.1 говорится о штрафах для нарушителей:

- физические лица - 1 000 - 2 000 рублей;

- юридические лица - 20 000 - 100 000 рублей;

- ИП - до 5000 рублей.

Но оштрафовать нарушителя можно только при условии, если отходы выбрасываются в большом количестве и загрязняют окружающую среду. А вот доказать вину физического лица будет сложнее. Понадобится время, чтобы установить, действительно ли он не проживает на территории многоквартирного дома. Кроме того, для составления протокола понадобится предоставить в органы доказательства — фото или видеосъемку процесса. Материалы можно передать в Роспотребнадзор, Минприроды или местный отдел полиции.

При обнаружении частого посягательства на контейнеры жители могут попросить управляющую компанию изолировать контейнер от других. Сделать это можно, установив замок или камеры видеонаблюдения. Требования необходимо отразить в договоре на вывоз мусора.

 

