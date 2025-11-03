В Бурятии ЛДПР выступила в защиту педагогов

В парке «Юбилейный» Улан-Удэ прошел митинг, организованный Бурятским региональным отделением ЛДПР. Акция с ярким и категоричным лозунгом «Руки прочь от учителей!» была призвана привлечь внимание власти и общества к острой проблеме – падению авторитета и безопасности школьных педагогов. Поводом для выхода людей на площадь стал резонансный инцидент с нападением школьника на учителя в селе Поселье.

Тлеющая проблема, вышедшая наружу

Напомним, что 20 октября республику облетела шокирующая новость: в школе села Поселье произошла драка между учителем и учеником. Учащийся восьмого класса сломал руку об голову преподавателя, отрабатывая на педагоге борцовский прием. Учитель получил черепно-мозговую травму, а родители не в меру агрессивного школьника заявили на учителя в полицию.

Это ЧП стало симптомом системной болезни, о которой долгое время предпочитали говорить шепотом. Учитель в современной школе зачастую оказывается беззащитен перед лицом хамства, агрессии и откровенного произвола как со стороны учеников, так и со стороны родителей.

- Мы собрались на митинг в поддержку учителей. Недавно произошедшее с педагогом стало последней каплей. ЛДПР выступает против насилия в отношении учителей и требует повысить их статус в обществе. Во все времена профессия учителя была уважаемой и почитаемой. К сожалению, подобные инциденты в школах происходят не только в нашем регионе, но и по всей стране. Проблема назрела, и учитель нуждается в защите общества, — подчеркнул руководитель фракции ЛДПР в Народном Хурале Бурятии Бадмадоржо Жигжитов.





Организаторы отмечают, что в обществе назрела необходимость открытого обсуждения вопросов уважительного отношения к труду учителей и повышения престижа этой профессии.





Все идет из семьи

- Из семьи заслуженных преподавателей, а сейчас сам прохожу магистратуру в БГУ по педагогике. В свое время я работал тренером по боксу для ребят. И на мой взгляд данную проблему нужно рассматривать комплексно. Все идет из семьи. У многих взрослых сложилось неправильная позиция, считая, что учителя должны заниматься не только обучением, но и воспитанием детей. Это, конечно же, не так. Должны работать в партнерстве, вместе с учителями и родителями. Где родители должны прививать своим детям правильные ценности, доброту и уважение к старшим, - прокомментировал заместитель координатора БРО «ЛДПР» Вячеслав Черниговский.

Митинг собрал учителей, родителей, студентов и просто неравнодушных граждан. Многие держали в руках плакаты с надписями: «Защитим тех, кто дарит знания», «За повышение статуса учителей», «Поддержим учителей словом и делом».

Митингующие не только выразили поддержку учителям, но и потребовали повышения их заработной платы, повышения престижа профессии и подготовки квалифицированных специалистов для школ республики. Они также отметили, что отношение к учителям изменилось, и их труд часто воспринимается исключительно как предоставление образовательных услуг.





ЛДПР выразила готовность поддержать учителей и школы, призвав граждан занять активную гражданскую позицию, подчеркнули молодые сторонники партии Жириновского.

Также было отмечено, что для решения проблемы необходим системный подход, в котором ключевую роль должны играть родительская ответственность и воспитание.

- Я работаю преподавателем музыки 54 года и до сих пор работаю. Мы своего учителя всегда почитали, любили, для нас учитель был всегда примером для подражания. Но сейчас, конечно, поколение совсем другое. Дети более свободные, раскрепощенные, с одной стороны, хорошо. Все исходит из семьи, как друг другу относятся, как относятся к своим бабушкам и дедушкам, - отметила учитель по музыке Людмила Ефимова.

Акция в Улан-Удэ показала, что проблема безопасности и авторитета учителя вышла за стены отдельных школ и готова стать предметом широкого общественного обсуждения. ЛДПР, известная своими яркими и часто популистскими акциями, на этот раз подняла действительно болезненную и актуальную тему. Остается надеяться, что призыв «Руки прочь от учителей!» будет услышан не только на улицах, но и в кабинетах власти. Ведь от того, в какой среде работают те, кто воспитывает будущее поколение, зависит это будущее для всех нас.