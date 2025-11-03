Общество 03.11.2025 в 10:03

В Минздраве Бурятии опровергли слухи о гепатитах В и С в поликлинике № 1

Ложная информация распространилась в соцсетях
Текст: Карина Перова
В Минздраве Бурятии опровергли слухи о гепатитах В и С в поликлинике № 1
Фото: архив «Номер один»

Ранее в соцсетях распространилась информация якобы о случаях заражения гепатитами В и С среди пациентов Городской поликлиники №1 в Улан-Удэ. В Минздраве Бурятии эти слухи опровергли.

Там пояснили, что проводимое в поликлинике обследование связано с ранее выявленными очагами в республиканском онкодиспансере. Сейчас проверку проходят пациенты, которые в разное время получали лечение в БРКОД.

«Случаев внутрибольничного заражения не выявлено. Все обследования проводятся по обращению пациента при наличии признаков заболевания. Все санитарно-эпидемиологические меры проводятся в строгом контроле и исключают вероятность заражения», - отметили в профильном министерстве.

Для минимизации возможных рисков для людей в медорганизациях региона проводят плановые профилактические мероприятия.

Теги
слухи опровержение

ЗУРХАЙ
с 29 октября по 4 ноября

