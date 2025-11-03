Общество 03.11.2025 в 10:22

В Бурятии люди катались на коньках по тонкому льду озера

Их заметили на озере Торма
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии люди катались на коньках по тонкому льду озера
Фото: ГУ МЧС по Бурятии

В Иволгинском районе Бурятии на озере Торма заметили компанию людей. Те вышли на неокрепший лед, чтобы покататься на коньках – даже прихватили с собой складные стулья.

Экстремалов вычислили специалисты Улан-Удэнского инспекторского участка ГИМС МЧС России и сотрудники районной администрации в ходе профилактического рейда. Они установили баннер и провели беседу с любителями покататься на тонком льду.

«Безопасной толщиной для одного человека считается лёд не менее 10 см, для группы лиц – от 15 см», - отметили в ГУ МЧС по Бурятии.

Теги
тонкий лед

Все новости

Студенты из Бурятии снялись в клипе с Олегом Газмановым и Денисом Майдановым
03.11.2025 в 10:49
В Бурятии люди катались на коньках по тонкому льду озера
03.11.2025 в 10:22
В Минздраве Бурятии опровергли слухи о гепатитах В и С в поликлинике № 1
03.11.2025 в 10:03
В Улан-Удэ сотрудник ГАИ спас юношу на старом Селенгинском мосту
03.11.2025 в 09:44
В Бурятии ЛДПР выступила в защиту педагогов
03.11.2025 в 09:31
В Бурятии засудили директора компании, по вине которого погиб человек
03.11.2025 в 08:00
Жители Бурятии потянулись к разливному молоку
03.11.2025 в 07:00
В Чите заканчивается бензин
02.11.2025 в 17:28
Арадай Хуралай Кубогто хүртэхын түлөө самбо барилдаагаар мүрысөөн үнгэргэгдэбэ
02.11.2025 в 17:24
В Улан-Удэ стабилизируется цена кофе
02.11.2025 в 14:19
ЗУРХАЙ
с 29 октября по 4 ноября

Читайте также
В Минздраве Бурятии опровергли слухи о гепатитах В и С в поликлинике № 1
Ложная информация распространилась в соцсетях
03.11.2025 в 10:03
В Бурятии ЛДПР выступила в защиту педагогов
Митинг прошел под лозунгом «Руки прочь от учителей»
03.11.2025 в 09:31
Жители Бурятии потянулись к разливному молоку
Спрос покупателей сместился к нестационарной торговле
03.11.2025 в 07:00
В Чите заканчивается бензин
Население убеждают не волноваться, топливо будет
02.11.2025 в 17:28
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru