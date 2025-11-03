Общество 03.11.2025 в 10:22
В Бурятии люди катались на коньках по тонкому льду озера
Их заметили на озере Торма
Текст: Карина Перова
В Иволгинском районе Бурятии на озере Торма заметили компанию людей. Те вышли на неокрепший лед, чтобы покататься на коньках – даже прихватили с собой складные стулья.
Экстремалов вычислили специалисты Улан-Удэнского инспекторского участка ГИМС МЧС России и сотрудники районной администрации в ходе профилактического рейда. Они установили баннер и провели беседу с любителями покататься на тонком льду.
«Безопасной толщиной для одного человека считается лёд не менее 10 см, для группы лиц – от 15 см», - отметили в ГУ МЧС по Бурятии.
Тегитонкий лед