В Бурятии люди катались на коньках по тонкому льду озера

В Иволгинском районе Бурятии на озере Торма заметили компанию людей. Те вышли на неокрепший лед, чтобы покататься на коньках – даже прихватили с собой складные стулья.

Экстремалов вычислили специалисты Улан-Удэнского инспекторского участка ГИМС МЧС России и сотрудники районной администрации в ходе профилактического рейда. Они установили баннер и провели беседу с любителями покататься на тонком льду.

«Безопасной толщиной для одного человека считается лёд не менее 10 см, для группы лиц – от 15 см», - отметили в ГУ МЧС по Бурятии.