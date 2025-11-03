Общество 03.11.2025 в 11:33

Участники из Бурятии завоевали несколько медалей на чемпионате «Абилимпикс»

Среди них был ветеран СВО
Текст: Карина Перова
Участники из Бурятии завоевали несколько медалей на чемпионате «Абилимпикс»
Фото: минобрнауки Бурятии

Команда Бурятии пополнила копилку медалей на национальном чемпионате «Абилимпикс». Участники завоевали 2 вторых места, 2 третьих и 1 четвёртое. Конкуренция была огромная – за награды боролись не только представители всех регионов России, но и 17 стран мира.

От нашей республики «серебра» в компетенции «Сборка и разборка электронного оборудования» удостоились студент БРИЭТ Даниил Никитин (категория «Студенты») и участник СВО Зоригто Мунконов (категория «Специалисты»).

Бронзовую медаль в компетенции «Электромонтаж» получил мастер производственного обучения БРИТ Михаил Палкин (категория «Специалисты»).

ЗУРХАЙ
с 29 октября по 4 ноября

