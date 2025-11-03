Якутия опустеет без бизнеса

Парламент Якутии (Ил Тумэн) призвал Москву не допустить принятия пакета законов по повышению налогов: «Север нельзя бросать».

Постоянный комитет по предпринимательству и туризму Государственного Собрания (Ил Тумэн) Якутии направил обращение депутатам Госдумы и сенаторам с требованием не допустить принятия законопроекта №1026190-8, который меняет части первую и вторую Налогового кодекса РФ. Об этом сообщает портал Sakha day. Речь идёт об изменении налогового режима, который с 2026 года резко ужесточает выплату налогов, меняя льготный режим на общую систему налогообложения.

Для многих малых предприятий деятельность становится полностью бесперспективной.

По мнению парламентариев, документ грозит массовым закрытием малого бизнеса на Крайнем Севере, где предприниматели обеспечивают население товарами и услугами первой необходимости.

«Если документ примут без корректировок, налоговая нагрузка на малый бизнес резко возрастёт, а тысячи предпринимателей, особенно в северных и труднодоступных районах Якутии, будут вынуждены закрыться. Только в нашей республике могут прекратить работу почти 10 тысяч предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения», — заявил председатель комитета Алексей Корнилов.

Он напомнил, что в начале 1990-х годов Егор Гайдар называл Север «нерентабельным и искусственно заселённым». По мнению Корнилова, предлагаемые изменения перекликаются с этими идеями:

«Формула обращения властей к бизнесу “Вы уйдёте — придут другие” на бескрайних пространствах Крайнего Севера не работает. На место нынешних предпринимателей, которых вынуждают закрыть бизнес и уехать, другие уже не придут».

В обращении подчеркивается, что малый бизнес на Севере выполняет государственную задачу: “Магазины, АЗС, грузоперевозчики — это опорные точки российской государственности, гарантирующие постоянное присутствие населения на этих территориях».

Депутаты настаивают на полном отзыве или кардинальном пересмотре законопроекта в части, касающейся налоговых режимов и страховых взносов для субъектов МСП Крайнего Севера.