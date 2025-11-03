В шести районах Бурятии ввели режим «Повышенная готовность»

В Забайкальском крае регистрируются случаи заболевания животных пастереллёзом разных видов. Россельхознадзор установил запреты на вывоз с территории этого региона крупного и мелкого рогатого скота, свиней, а также продукции убоя животных – говядины, баранины, свинины на кости и субпродуктов.

Чтобы не допустить заноса заболевания в Бурятию, на территории шести районов, граничащих с Забайкальем (Мухоршибирского, Бичурского, Заиграевского, Кяхтинского, Кижингинского и Еравнинского), ввели режим повышенной готовности. Такое решение приняли на экстренном заседании противоэпизоотической комиссии при правительстве республики.

«Для предотвращения нелегального ввоза животных и мясной продукции на территорию республики организована круглосуточная работа постов ветеринарного контроля на автодорогах, ведущих из Забайкалья», - отметили в Управлении ветеринарии РБ.

При возникновении подозрения на заболевание животных владельцам следует обращаться в районные филиалы государственной ветеринарной службы.