Общество 04.11.2025 в 11:55

В Бурятии пройдет фестиваль сала

Гастрономический праздник состоится в селе Тарбагатай

Текст: Анастасия Величко
22 ноября в Тарбагатайском районе состоится гастрономический фестиваль-конкурс «С пылу, с жару». Мероприятие посвящено тарбагатайскому салу и хлебобулочным изделиям местного производства.

В конкурсе могут принять участие все желающие – как коллективы, так и частные лица. В команды могут входить костюмированные сказочные персонажи-исполнители конкурсной программы, группа поддержки и т.д.

Предусмотрено несколько номинаций. Для сала: «Самое вкусное сало, приготовленное по традиционным рецептам» (в конкурсе участвуют сало копченое, вареное, нутряное, с приправами и травами, с перцем черным и красным), «Лучший рецепт засолки сала» (демонстрация и предложение попробовать сало по своим фирменным рецептам). Номинации для хлебобулочных изделий: «Традиционная сдобная, сладкая выпечка старообрядцев - семейских Забайкалья» (пироги закрытые и открытые, тарки, булочки, пирожки, рулеты, оладьи, ватрушки, хворост), «Традиционные хлебные изделия старообрядцев-семейских Забайкалья» (дрожжевой хлеб, опарный, бездрожжевой, каравай, калач).

Праздник проведут в детско-юношеской спортивной школе села Тарбагатай. Вход на мероприятие свободный.

Участники, занявшие I, II, III места в каждой из номинаций конкурса награждаются дипломами и денежными вознаграждениями. Среди всех номинаций будет выбран лучший конкурсант, который получит гран-при - диплом и денежное вознаграждение.

Все желающие после окончания конкурса могут выйти на центральную площадь и принять участие в ярмарке сала и мясной продукции.

Возрастное ограничение: 0+.


Фото: "Номер один"

04.11.2025 в 11:55
