Общество 04.11.2025 в 13:37

В Улан-Удэ прозвучал полуденный выстрел

Залп дали в честь Дня народного единства

Текст: Анастасия Величко
В Улан-Удэ прозвучал полуденный выстрел

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, председатель комитета по госустройству Народного Хурала Бурятии Петр Мордовской приняли участие в праздничном залпе, посвящённом Дню народного единства.

Мероприятие традиционно прошло в районе Лысой Горы ровно в полдень.

В начале церемонии воспитанницы центра «Воин» сестры-близняшки Дарина и Арьяна Дагбацыреновы подняли государственные флаги России и Бурятии.

Почетное право совершить артиллерийский выстрел из сигнального орудия было предоставлено Александру Сергеевичу Лоргоктоеву – участнику специальной военной операции, десантнику, орденоносцу, награждённому медалями «За отвагу», «За спасение погибавших» и другими.


Фото: пресс-служба Народного Хурала РБ

