Общество 04.11.2025 в 15:15

Глава Бурятии прогулялся по обновленной Тропе здоровья

Алексей Цыденов встретился с блогерами на горе Орлиная

A- A+
Текст: Анастасия Величко
Глава Бурятии прогулялся по обновленной Тропе здоровья

Глава Бурятии Алексей Цыденов провел встречу с блогер-сообществом в День народного единства четвертого ноября. Встреча и обсуждение вопросов прошли на одном из участков новой самой протяженной эко-тропы Дальнего Востока – горе «Орлиная» в Улан-Удэ.

На встрече блогеры, представляющие разные сферы – спорт, культуру, сельское хозяйство, искусство, юмор, отметили, что в Бурятии не хватает пространства, где представители блогер-сообщества могли бы создавать совместный контент, рассказывать подписчикам новости, делиться полезной информацей, создавать совместные творческие проекты. Алексей Цыденов напомнил, что в Улан-Удэ в рамках мастер-плана ведется строительство Центра креативных индустрий, где будут созданы все условия для резидентов, включая арт-мастерские, кулинарные пространства, студия звукозаписи, павильон для киносъёмок, медиазона, репетиционные залы, универсальные площадки и офисы.

Художница, дизайнер из Улан-Удэ, жена участника СВО, создающая картины и обереги для земляков-военнослужащих, Баирма Ешидоржиева предложила предусмотреть премии или награды для ремесленников, которые сохраняют культурный код народов, проживающих в Бурятии.

- Знаю, что обереги, которые создают ремесленники здесь у нас в республике, затем наши ребята носят у себя под сердцем на передовой. Креативных, активных, позитивных людей в Бурятии много и их труд, и старания нужно, безусловно, отмечать, подумаем, как можно будет это сделать, раз в год можно будет проводить фестиваль креативщиков, - добавил Алексей Цыденов.

Глава Бурятии поддержал предложение блогера Яны Комбаровой о том, что объявлять дистант в морозы зимой необходимо накануне, а не рано утром. Также поддержана идея участника встречи, представителя Клуба гидов Бурятии Сергея Мясникова по установке дополнительных информационных столов, в частности и на новой эко-тропе. «Новые тропы хорошо оборудованы, горожане приезжают на них семьями, с детьми, поэтому хотелось бы, чтобы не просто поднялись, оздоровились, посмотрели красивые виды, но еще узнали полезную информацию об открывающихся видах на наш прекрасный город. Для детей – это дополнительная внеклассная нагрузка, новые знания», - сказал Сергей Мясников.

- Обсудили много проектов - от региональных до всероссийских, развитие креативной среды, туризма и спорта. Вопросы пойдут далее в доработку профильным министерствам и ведомствам, это нам задел на дальнейшую работу, - отметил глава Бурятии.


Фото: egov-buryatia.ru

 

Теги
тропа здоровья глава Бурятии встреча

Все новости

Глава Бурятии прогулялся по обновленной Тропе здоровья
04.11.2025 в 15:15
Депутаты просят сохранить Кяхту
04.11.2025 в 14:52
Часть Улан-Удэ осталась без света
04.11.2025 в 14:38
В ДТП в Иркутской области погибли три человека
04.11.2025 в 14:18
В Улан-Удэ прозвучал полуденный выстрел
04.11.2025 в 13:37
В Бурятии пройдет фестиваль сала
04.11.2025 в 11:55
Спикер Хурала поздравил жителей Бурятии с Днем народного единства
04.11.2025 в 09:00
Профессия в зоне риска
04.11.2025 в 08:00
Бурятию настиг омулевый кризис
04.11.2025 в 07:00
В Улан-Удэ электроопора упала на маршрутку
03.11.2025 в 14:30
ЗУРХАЙ
с 29 октября по 4 ноября

Читайте также
Депутаты просят сохранить Кяхту

Это позволит городу регулярно получать из федерального центра многомиллионные ассигнования

04.11.2025 в 14:52
Часть Улан-Удэ осталась без света

В столице Бурятии отключили электроэнергию

04.11.2025 в 14:38
В Улан-Удэ прозвучал полуденный выстрел

Залп дали в честь Дня народного единства

04.11.2025 в 13:37
В Бурятии пройдет фестиваль сала

Гастрономический праздник состоится в селе Тарбагатай

04.11.2025 в 11:55
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru