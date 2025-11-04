Глава Бурятии прогулялся по обновленной Тропе здоровья

Глава Бурятии Алексей Цыденов провел встречу с блогер-сообществом в День народного единства четвертого ноября. Встреча и обсуждение вопросов прошли на одном из участков новой самой протяженной эко-тропы Дальнего Востока – горе «Орлиная» в Улан-Удэ.

На встрече блогеры, представляющие разные сферы – спорт, культуру, сельское хозяйство, искусство, юмор, отметили, что в Бурятии не хватает пространства, где представители блогер-сообщества могли бы создавать совместный контент, рассказывать подписчикам новости, делиться полезной информацей, создавать совместные творческие проекты. Алексей Цыденов напомнил, что в Улан-Удэ в рамках мастер-плана ведется строительство Центра креативных индустрий, где будут созданы все условия для резидентов, включая арт-мастерские, кулинарные пространства, студия звукозаписи, павильон для киносъёмок, медиазона, репетиционные залы, универсальные площадки и офисы.

Художница, дизайнер из Улан-Удэ, жена участника СВО, создающая картины и обереги для земляков-военнослужащих, Баирма Ешидоржиева предложила предусмотреть премии или награды для ремесленников, которые сохраняют культурный код народов, проживающих в Бурятии.

- Знаю, что обереги, которые создают ремесленники здесь у нас в республике, затем наши ребята носят у себя под сердцем на передовой. Креативных, активных, позитивных людей в Бурятии много и их труд, и старания нужно, безусловно, отмечать, подумаем, как можно будет это сделать, раз в год можно будет проводить фестиваль креативщиков, - добавил Алексей Цыденов.

Глава Бурятии поддержал предложение блогера Яны Комбаровой о том, что объявлять дистант в морозы зимой необходимо накануне, а не рано утром. Также поддержана идея участника встречи, представителя Клуба гидов Бурятии Сергея Мясникова по установке дополнительных информационных столов, в частности и на новой эко-тропе. «Новые тропы хорошо оборудованы, горожане приезжают на них семьями, с детьми, поэтому хотелось бы, чтобы не просто поднялись, оздоровились, посмотрели красивые виды, но еще узнали полезную информацию об открывающихся видах на наш прекрасный город. Для детей – это дополнительная внеклассная нагрузка, новые знания», - сказал Сергей Мясников.

- Обсудили много проектов - от региональных до всероссийских, развитие креативной среды, туризма и спорта. Вопросы пойдут далее в доработку профильным министерствам и ведомствам, это нам задел на дальнейшую работу, - отметил глава Бурятии.





Фото: egov-buryatia.ru