Общество 04.11.2025 в 17:14

Сегодня ночью жители Бурятии смогут наблюдать «Бобровую Луну»

Небесное тело будет выглядеть огромным и можно будет загадать желание

Текст: Иван Иванов
Сегодня ночью жители Бурятии смогут наблюдать «Бобровую Луну»

В ночь на 5 ноября все россияне смогут наблюдать необычное явление «Бобровую Луну». Об этом сообщает «РБК». Полнолуние 5 ноября 2025 года будет суперлунием — и не обычным, а самым большим в году. Полная Луна будет выглядеть на 7,9% больше и на 16% ярче, чем обычно.

«Бобровая Луна», или «Бобровое полнолуние» — названия ноябрьского полнолуния. Так его нарекли индейские племена, которые отражали в названиях особенности определенного месяца. В ноябре бобры строят плотины и запасают еду. Возможно, что, наблюдая за их подготовкой к холодам, коренные американцы назвали полнолуние в их честь. Другая версия гласит, что в ноябре коренные жители Америки ставили капканы на бобров.

Наблюдать явление можно невооруженным глазом в ясную ночь. Рекомендуется использовать бинокль или телескоп, это позволит лучше рассмотреть отдельные области на обращенной к Земле стороне Луны.

В 2025 году «Бобровое» суперлуние произойдет 5 ноября в 16:19 по московскому времени. Однако для невооруженного глаза Луна будет казаться полной всю ночь, и даже за день до и после точной даты. Полнолуние наступает, когда Луна находится прямо напротив Солнца, а Земля располагается между ними. Этот момент в астрономии называется «противостоянием».


Фото: архив "Номер один"

© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
