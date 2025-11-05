Иностранка пыталась незаконно ввезти в Бурятию 200 пачек сигарет

Иностранка пыталась незаконно ввезти из Монголии в Бурятию 200 пачек сигарет (4 тыс. шт.). Она спрятала их от таможенников в передней панели легкового автомобиля. Женщину остановили в пункте пропуска ДАПП Монды.

В ее планы вмешалась служебная собака – обученное животное обнаружило товар. Нарушительница призналась, что сигареты собиралась перепродать в России, поэтому умышленно спрятала их от таможенного контроля.

В отношении женщины завели дело об административном правонарушении за незаконное перемещение товаров. Сигареты у нее изъяли.

«В соответствии с таможенным законодательством ЕАЭС гражданин, достигший 18-летнего возраста, для личного пользования может ввезти на таможенную территорию государств – членов ЕАЭС не более 200 сигарет, или 50 сигар или 200 изделий с нагреваемым табаком («стиков»), или 250 г табака или изделия в ассортименте общим весом не более 250 г.», - отметили в пресс-службе Бурятской таможни.

Ранее «Номер один» сообщал, что иностранец пытался ввезти в Бурятию из Монголии более 2,5 тыс. пачек сигарет в крыше автобуса.