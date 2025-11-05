Общество 05.11.2025 в 09:31
В Улан-Удэ продавали зараженные фрукты
Их выявили в ходе проверки на плодоовощных базах
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ специалисты Россельхознадзора проверили торговые точки, реализующие фрукты и овощи на территории плодоовощных баз. В ходе последующего анализа взятых проб были выявлены зараженные апельсины и лимоны.
«В лимонах из Аргентины и апельсинах из ЮАР обнаружен карантинный объект – красная померанцевая щитовка. Этот вредитель повреждает все виды цитрусовых, розы, виноград, инжир, маслины, многие субтропические и тропические растения, включая горшечные культуры», - сообщили в Управлении Россельхознадзора по Бурятии и Иркутской области.
По итогам проверки собственнику фруктов объявили предостережение. Владелец цитрусовых снял с реализации зараженный товар.
