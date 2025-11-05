В Бурятии часть пенсий в ноябре выплатят досрочно

В Бурятии в ноябре получатели пенсий с датой доставки 6 числа получат выплаты через банки без изменений. Однако остальным пенсионерам Отделение СФР по Республике Бурятия произведет выплаты досрочно.Те граждане, которые получают пенсии 14 и 21 числа (через банки), получат выплаты на два дня раньше - 12 и 19 ноября соответственно. Это связано с тем, что 14 и 21 ноября выпадают на пятницу.Напомним, если дата доставки пенсии выпадает на пятницу, перечисление средств пенсионерам производится в среду. Если на субботу или воскресенье, перечисление переносится на четверг.Через «Почту России» пенсии поступят по графику выплаты почтовых отделений с 3 по 21 ноября. Дата получения определяется почтовыми отделениями в зависимости от адреса проживания пенсионера.