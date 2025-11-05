Две сестры хорошо подрались в Турции

Забайкальцы завоевали золотые медали в Стамбуле на чемпионате и первенстве мира по универсальному бою в дисциплине «Средства защиты», став лучшими среди спортсменов из 17 стран. Об этом 4 ноября сообщил портал “Chita.ru” со ссылкой на пресс-службу Минспорта края.Согласно правилам, утвержденным Минспорта РФ в марте 2024 года, универсальный бой в дисциплине «Средства защиты» — это вид спорта, который состоит из двух этапов: первый — преодоление полосы препятствий с метанием ножа и стрельбой из пневматического пистолета; второй — поединок в специальных средствах защиты, который проводится на татами или борцовском ковре. Разрешены удары руками и ногами, броски и борьба в партере. Из защиты присутствует рашгард (компрессионная футболка), шлем с металлической маской, щитки на голень и подъем стопы.«Наши чемпионы завоевали высокие призовые места, подтвердив статус Забайкалья как одного из ведущих регионов в этом виде спорта. Их труд, упорство и целеустремленность вдохновляют всех нас. По итогам состязаний золото завоевали Ярослав Мачихин и сестры Екатерина и Елизавета Гавриловы», — говорится в сообщении.Атлеты тренируются под руководством Зорикто Галсанова, Эльдара Долозина, Валерия Булхака и Алексея Прежигальского, а также представляют спортивные клубы «Тамир», «Сибиряк» и Федерацию универсального боя Забайкальского края.Фото: Номер один