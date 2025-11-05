Общество 05.11.2025 в 10:06

Жительницы Бурятии вошли в число лучших модельеров Евразии

Сельчанки приняли участие в конкурсе «Этно-Эрато 2025»
Текст: Карина Перова
Фото: администрация Кяхтинского района

Жительницы села Кудара-Сомон Кяхтинского района Бурятии вошли в число лучших модельеров Евразии. Они приняли участие в XXIV Евразийском конкурсе высокой моды национального костюма «Этно-Эрато 2025» в Омске и заняли почётное 2 место.

В этом году конкурс собрал около 40 талантливых модельеров и дизайнеров из России и Казахстана – от Москвы до Астаны, от Якутска до Горно-Алтайска.

Бурятские мастерицы представили на суд жюри коллекцию «ФЕЛТастик» – линейку стильной верхней одежды из натуральных материалов, сочетающую традиции народного кроя и современные тренды.

«Стёганые куртки, необычные фактуры и аксессуары ручной работы из войлока покорили сердца зрителей и экспертов. Эту победу наши женщины посвятили всем, кто верит в силу национальной культуры и вдохновляется своими корнями», - рассказали в администрации Кяхтинского района.

