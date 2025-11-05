Общество 05.11.2025 в 10:10

18-летний боец из Бурятии погиб на СВО

За две недели участия в боях Максим Суворов спас трех раненых товарищей
Текст: Андрей Константинов
18-летний боец из Бурятии погиб на СВО
Фото: «Кабанск-инфо.24/7»
6 ноября в поселке Каменск пройдет прощание с 18-летним Максимом Суворовым. 25 июня его призвали в армию, где он заключил контракт и отправился на СВО. Спустя три недели Максим погиб. 

Как сообщает «Кабанск-инфо.24/7», Максим Суворов родился 5 июня 2007 года в поселке Каменск. Был старшим сыном в многодетной семье. В 2015 году его семья переехала в Улан-Удэ, где Максим продолжил обучение в средней школе №58.

После 9 классов Максим поступил в Бурятский республиканский техникум автомобильного транспорта, который успешно окончил в 2025 году, получив профессию мастера по ремонту и обслуживанию автомобилей. По отзывам преподавателей, он был ответственным студентом, принимал участие в общественной и спортивной жизни техникума. Одноклассники и одногруппники отмечают, что Максим был очень хорошим и отзывчивым другом, готовым в любую минуту прийти на помощь.

25 июня 2025 года Максим был призван в армию, а уже через 2 дня подписал контракт. Со 2 июля участвовал в специальной военной операции на Донецком направлении. 

«Рядовой Максим Суворов служил снайпером. За две недели участия в СВО он вынес с поля боя трех раненых бойцов, за что был представлен к государственной награде - медали «За спасение погибавших», - сообщает «Кабанск-инфо.24/7». 

24 июля Максим геройски погиб в ходе выполнения боевых задач в районе населенного пункта Новый Комар Великоновоселковского района ДНР.
