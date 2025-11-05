Позарился на сладкую жизнь

44-летний мужчина, забыв про существование кассы, умыкнул аж 18 какао-бобовых плиток! Но зачем?

По словам потерпевшей стороны, лицо злоумышленника было искажено не жадностью, а некой высокой целью: «Он явно что-то искал…» – заявила директор ограбленного магазина. Следствие установило, что взрослый Чарли, чье детство пришлось на «лихие» девяностые, так и не смог смириться с тем, что не сложилось сладкой жизни.



На самом деле даже позитивный тренд складывается в мире грабителей. Воруют не алкоголь, не деньги из кассы, а шоколадки. И не на продажу, а чтобы самим полакомиться сладостями. Теперь воришка-сладкоежка обзавелся уголовной статьей и, скорее всего, кариесом. Ведь все улики он уничтожил единолично.

Сотрудники полиции уже возбудили дело. Теперь улан-удэнский Чарли ждет суда, втайне надеясь, что его адвокатом окажется фантасмагоричный шоколатье в цилиндре и с тростью.