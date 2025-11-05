В Бурятии на камеру попали птичьи баталии

В Забайкальском нацпарке Бурятии накануне в объектив камеры попались ряд воинственных пернатых, устроивших бои без правил в борьбе за пропитание.

- Среди всех представителей отряда врановых выделяются своим внешним видом сойки. Они не поражают яркими экзотическими красками, но на фоне привычной окраски большинства птиц выглядят весьма заметно. Общей чертой всех врановых является их бойкий нрав. Кедровки, кукши, вороны, сороки, грачи и прочие члены этого семейства вовсе не опасаются лишиться пары перьев в борьбе за пищу и открыто проявляют раздражение громкими криками, - рассказали в «Заповедном Подлеморье».

Интересные кадры пернатых разборок снял Бадма Холхоев.

Фото: «Заповедное Подлеморье»