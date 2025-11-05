Общество 05.11.2025 в 14:08
«Мы не ожидали, что столько людей поддержат»
За четыре дня для скалолаза, разбившегося в Таиланде, собрали два миллиона
Текст: КП-Новосибирск
История новосибирского скалолаза, разбившегося на байке в Таиланде, потрясла неравнодушных сибиряков. Как сообщает КП-Новосибирск, Аркадий Пурбуев вместе со своей женой Ксенией прилетел на отдых 28 октября, а через три дня случилась страшная авария. Известно, что в момент ДТП Ксения ехала впереди на другом байке и не сразу поняла, что произошло.
- У Аркадия сломаны рёбра, травмирована нога и, что самое страшное, повреждена аорта. Врачи сказали, что транспортировать его в Россию нельзя: он может просто не долететь, - рассказала Ирина, сестра Ксении. – Нужна операция.
Но чтобы ее провести, по словам родных, нужны 1,5 - 2 миллиона бат (около пяти миллионов рублей) – такую сумму семье озвучили в тайской клинике.
- Страховая отказалась помогать — сказали, что ДТП не является страховым случаем, - объясняет Ирина.
Семья обратилась за помощью в соцсетях, и неравнодушные сибиряки откликнулись.
- Мы не ожидали, что столько людей откликнется: нам помогли родные, друзья Аркадия и Ксении, причем не только из Новосибирска, но и из Екатеринбурга, откуда родом сама Ксения, - благодарит Ирина. – Откликнулись и просто неравнодушные люди: спасибо всем огромное. Нам уже удалось собрать два миллиона рублей.
Но сумма, которую озвучили в клинике, в 2,5 раза больше, и этих денег у семьи нет.
- Операцию Аркадию перенесли на среду: пока его состояние врачи поддерживают медикаментозно, - говорит Ирина.
Если вы готовы помочь Аркадию, то свяжитесь с Ириной по телефону 8-904-166-55-29.
