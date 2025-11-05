Общество 05.11.2025 в 14:18
Мэр поручил усилить контроль за движением в центре Улан-Удэ из-за перекрытия улиц
Работы там продляться до начала декабря
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ временно закрыли движение транспорта на улицах Советской и Кирова из-за реконструкции инженерных сетей, изношенность которых составляла 90%. Как сообщили в мэрии, работа ведется преимущественно вручную из-за сложного пересечения коммуникаций. Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил Комитету по транспорту усилить контроль за потоками машин на дорогах.
– Нужно задействовать интеллектуальную транспортную систему для постоянного мониторинга транспортных потоков, перераспределяемых из центра города на альтернативные улицы, такие как проспект Победы. Прямо руку на пульсе держать, и у Комитета по транспорту сейчас пусть не будет другой более важной задачи, чем эта, – сказал мэр.
Напомним, закрытие продлится до начала декабря, затронув маршруты автобусов № 2, 3, 3А, 15, 27, 27 «Первое поле», 28, 33, 37, 77, 80, 82, 95, 97 и 97 «Квартал».
Также с 30 октября на улице Балтахинова ограничат движение по полосам в сторону Октябрьского района, а со 2 ноября введены ограничения по полосам на улице Шмидта.
Узнать подробности можно по телефону горячей линии: 45-45-53. Актуальные изменения также появятся в сервисах «Умный транспорт», на транспортном портале и в 2ГИС.
