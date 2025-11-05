Общество 05.11.2025 в 14:44

В Улан-Удэ оператору связи влепили крупный штраф

Компания не блокировала звонки с подменных номеров
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ оператору связи влепили крупный штраф
Фото: архив «Номер один»
В Улан-Удэ прокуратура Октябрьского района выявила нарушения в работе оператора связи.

«Установлено, что в октябре 2024 года оператор связи дважды пропустил через свое техническое оборудование вызовы от иностранных операторов с подменных номеров на номера граждан России и не исполнил обязанность по их прекращению. В результате этого пострадали люди, которые стали жертвами телефонных мошенников», - сообщили в надзорном ведомстве.

За данные нарушения в отношении оператора возбудили два административных дела. По результатам их рассмотрения компанию оштрафовали на 1,2 млн рублей.
связь штрафы

