В Улан-Удэ оператору связи влепили крупный штраф

В Улан-Удэ прокуратура Октябрьского района выявила нарушения в работе оператора связи.«Установлено, что в октябре 2024 года оператор связи дважды пропустил через свое техническое оборудование вызовы от иностранных операторов с подменных номеров на номера граждан России и не исполнил обязанность по их прекращению. В результате этого пострадали люди, которые стали жертвами телефонных мошенников», - сообщили в надзорном ведомстве.За данные нарушения в отношении оператора возбудили два административных дела. По результатам их рассмотрения компанию оштрафовали на 1,2 млн рублей.