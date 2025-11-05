В Бурятию не пускают скотину и мясо из Забайкалья

В Мухоршибирском районе Бурятии на круглосуточном посту в селе Никольск за два дня выявили 11 фактов нелегальной перевозки скота и мясной продукции – без ветеринарно-сопроводительной документации.

Всего за 3 и 4 ноября специалисты проверили 318 автомобилей. Они не допустили проезд транспорта на территорию района.

Пост работает с целью недопущения заноса заболевания животных пастереллёзом из Забайкалья. Ранее «Номер один» сообщал, что в шести районах республики в связи с этим ввели режим повышенной готовности.