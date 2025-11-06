Жители Улан-Удэ пожаловались на провокационный киоск у школы

Остановка общественного транспорта, особенно вблизи школ, это место ежедневного скопления сотен людей. Однако для многих, и в первую очередь для детей, она становится источником тревоги. Причина - яркие киоски, торгующие табаком и кальянами, которые зачастую располагаются в самом центре этой общественной зоны.На остановке «41-й квартал» по ул. Шумяцкого начали устанавливать киоск по продаже табачных изделий, вейпов и товаров для кальянов. Эта сеть, согласно электронным данным, широко представлена в регионе. Всего в Бурятии насчитывается 22 ее филиала, 13 из которых находятся непосредственно в Улан-Удэ.Строительство павильона вызвало возмущение у местных жителей. В редакцию обратилась жительница 41 квартала по имени Надежда, которая не скрывает своих эмоций по этому поводу.- Меня напрягает, что киоск находится на остановке недалеко от школы, дети ходят мимо этого непотребного табачного киоска и видят рекламу табака и кальяна. Разве это правильно? Наши подростки и так подвержены всяким плохим вещам из интернета, а здесь как бы специально поставили киоск, чтобы развращать молодежь. Я не могу молчать об этом, - высказалась женщина, проживающая неподалеку.По словам горожанки, киоск строится в совершенно неподходящем месте.- Там другие ларьки есть вдоль дороги и как-то вписались, а этот стоит на середине площади, как прыщ, прошу прощения за такое сравнение, - возмущается улан-удэнка.Тревогу Надежды разделяют тысячи родителей. Поднятый ею вопрос имеет две главные грани - законодательную и морально-этическую.В России действует строгое законодательство, регулирующее оборот табака. Федеральный закон № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» устанавливает жесткие ограничения.Законодательство прямо запрещает продажу табака в местах массового скопления людей, следующих из пункта «А» в пункт «Б»: на вокзалах, в аэропортах и метро. Такая же логика защиты граждан, и в первую очередь детей, заложена в норму о 100-метровой буферной зоне вокруг школ, гимназий и лицеев.Идея о расширении действующего запрета уже звучала на высоком уровне. Так, глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов ранее заявлял, что распространение подобных ограничений на остановках общественного транспорта позволит «уменьшить территориальную доступность табака и вейпов», что поможет снизить уровень потребления никотина.Федеральное законодательство в том числе полностью запрещает любую рекламу табака, кальянов и сопутствующих товаров. Однако, как часто бывает, есть нюансы. Запрет касается именно «розничной торговли». Если киоск оформлен как «кальянная», где табак продается в рамках услуги, а не как отдельный товар, это создает серую зону. Во-вторых, предметом споров часто становятся методы измерения дистанции и сама трактовка границ школьной территории. Важно подчеркнуть, что в Бурятии, как и везде в России, действуют именно эти федеральные правила, оставляющие пространство для маневра.Пропаганда здорового образа жизни пока не смогла переломить тренд, и табачный бизнес на территории нашего региона демонстрирует уверенный рост. Согласно данным Бурятстата, оборот розничной продажи табачных изделий в 2024 году достиг 15,3 млрд рублей, что на 41% превысило показатели предыдущего года. Динамика сохраняется: только за первое полугодие 2025 года специализированные магазины региона реализовали табачной продукции на 11,8 млрд рублей. Это на 26,6% больше, чем за аналогичный период 2024 года.Эти цифры красноречиво свидетельствуют о масштабах рынка и объясняют, почему предприниматели борются за самые проходные точки, к числу которых, безусловно, относятся и остановки общественного транспорта.Пока предприниматели ищут лазейки в законе, медики бьют тревогу. Вред от курения, как обычных сигарет, так и кальяна, научно доказан и неоспорим. Табачные изделия содержат несколько тысяч вредных веществ, десятки из которых являются канцерогенами. Они приводят к раку легких, гортани, инфарктам, инсультам и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).Курение кальяна - небезопасная альтернатива. За один сеанс курения кальяна человек потребляет в десятки раз больше дыма, чем от одной сигареты. Дым кальяна, даже проходя через воду, содержит токсичные вещества и тяжелые металлы. Существует риск передачи инфекционных заболеваний через необработанный мундштук.Напомним, что до конца года в России планируют ввести полный запрет на оборот электронных систем доставки никотина (ЭСДН), включая вейпы и устройства вроде айкос. Таким образом, после нескольких лет постепенных ограничений рынок этой продукции в стране будет полностью ликвидирован. Чем грозят эти радикальные меры потребителям, бизнесу и обществу?Согласно окончательной редакции закона, на всей территории Российской Федерации под полный запрет попадают все виды электронных сигарет и вейпов - как многоразовые моды, так и одноразовые устройства (disposable vapes). Также запрещена продажа устройств для нагревания табака (УНТ), включая IQOS, glo, lil и их аналоги. Под ограничения подпадает и оборот любых расходных материалов: жидкостей для вейпов (никотиновых и безникотиновых), табачных стиков, картриджей и капсул. Кроме того, закон запрещает публичное использование и демонстрацию этой продукции в рекламных целях.Закон не делает исключений, выводя из легального поля весь сегмент продукции, который еще недавно позиционировался как «современная альтернатива курению». И хотя под запрет попали все подобные устройства, важно понимать, что принцип их работы фундаментально различен.Несмотря на заявленный «сниженный вред», по сравнению с традиционными сигаретами, многочисленные исследования, включая данные Минздрава России, подтверждали, что эти устройства небезопасны. Они наносят удар по сердечно-сосудистой системе, легким и формируют сильную никотиновую зависимость, особенно у подростков.Что ждет потребителей и предпринимателей после принятия законопроекта? Для пользователей это означает полное исчезновение легальных каналов для покупки устройств и расходных материалов. Запрет приведет к полному сворачиванию легального рынка - от небольших вейп-шопов до дистрибьюторов крупных компаний. Владельцам бизнеса грозят серьезные убытки и вынужденное перепрофилирование.Предполагается, что в долгосрочной перспективе это поможет снизить потребление никотина среди молодежи. Однако этот эффект возможен только при одновременном действии других мер: эффективной профилактики, доступных программ отказа от никотина и реальной борьбы с контрафактной продукцией.Ситуация с табачными киосками у школ и остановок, по сути - классическое противостояние коммерческой выгоды и общественного здоровья. Законодательство постепенно ужесточается, но бессильно без эффективного контроля на местах.Пока чиновники спорят о формулировках и методах измерений, дети каждый день по дороге в школу видят яркую рекламу, которая молчаливо одобряет курение: будто это норма, стиль и доступный атрибут взрослой жизни. Готово ли наше общество мириться с такой «нормальностью»? Ответ очевиден для любого, кто думает о будущем новых поколений.