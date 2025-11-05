Житель Бурятии лишился ВАЗ-21140 за любовь к пьяной езде

В Бурятии жителя села Баргузин лишили «ласточки» – автомобиля ВАЗ-21140. Ранее суд признал мужчину виновным в пьяной езде.

Водителя до этого уже привлекали к административной ответственности за данное нарушение, однако в июле он снова сел за руль в нетрезвом состоянии. После его задержали сотрудники полиции.

В Баргузинском районном суде нарушителя приговорили к 180 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года.

«Автомобиль, на котором совершено преступление, по ходатайству прокуратуры обращен в доход государства», - добавили в надзорном ведомстве.