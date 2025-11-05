В Улан-Удэ задержали продуктового вора-серийника

В Улан-Удэ задержан 28-летний ранее судимый и нигде не работающий мужчина. подозреваемый в серии краж. Полицейскими установлена его причастность к двенадцати грабежам и кражам продуктов питания в нескольких торговых сетях города.

- Мужчина с апреля похищал продукты, причинив магазинам общий ущерб в размере около 45 тысяч рублей. Отметим, что он уже неоднократно попадался при совершении краж, но после возбуждения уголовного дела, совершал аналогичное преступление повторно, - сообщили в полиции республики.

Фото: МВД РБ