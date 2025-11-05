Общество 05.11.2025 в 16:15

Осевший в Москве уроженец Бурятии кинул на деньги двух улан-удэнцев

Он обманул их с покупкой машин с аукциона по банкротству
Текст: Карина Перова
Осевший в Москве уроженец Бурятии кинул на деньги двух улан-удэнцев
Фото: архив «Номер один»

Уроженец Бурятии, осевший в Москве, кинул на деньги двух улан-удэнцев, которые пытались купить автомобили с аукциона по банкротству. У одной жертвы он выманил более 1,7 млн рублей, а у другой – несколько сотен тысяч рублей.

Первый обманутый обратился в полицию. Он рассказал, что такая договоренность (о покупке машины) с давним знакомым, живущим в столице, была еще в 2023 году. Мужчина доверился приятелю и перевел ему полную стоимость авто. Аферист заверил, что аукцион выигран, и автомобиль ожидает отправки.

Через несколько месяцев он заявил о проблемах с документами и необходимости оплаты стоянки (32 тысячи рублей), продолжая обнадеживать, что машина скоро прибудет в Улан-Удэ.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение 59-летнего подозреваемого, который является уроженцем Бурятии. Оперативники уголовного розыска, выехав в служебную командировку в Москву, задержали предполагаемого злоумышленника», - рассказали в МВД по Бурятии.

На допросе тот признался, что не собирался приобретать автомобиль с аукциона и потратил чужие деньги на личные нужды. По той же схеме он обвел вокруг пальца другого жителя Улан-Удэ. Мошенник не имеет постоянного места работы и ранее к уголовной ответственности не привлекался.

При этом машины, которые он предлагал к покупке, реально существовали и принадлежали предприятиям, однако не выставлялись на аукционы по банкротству.

По факту мошенничества завели уголовные дела.  

 

Теги
мошенничество МВД

