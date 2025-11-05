Туристы из Бурятии могут теперь улететь в Сингапур

Монголия и Сингапур стали еще ближе –между Улан-Батором и Сингапуром начались прямые авиарейсы. 4 ноября национальная авиакомпания Монголии “МИАТ” выполнила свой первый прямой рейс из столицы в Сингапур. Об этом сообщает портал «Монцамэ».Авиакомпания МИАТ планирует выполнять два рейса в неделю: по вторникам и субботам на самолете Boeing 767-300.МИАТ рекомендует туристам, планирующим полет по этому маршруту, заполнить SG Arrival Card (электронный документ для въезда в Сингапур) в течение трех дней до въезда в Сингапур.В 2013 и 2014 годах авиакомпания МИАТ выполняла рейсы между Монголией, Пекином и Сингапуром. На этот раз первый прямой рейс из столицы страны совершит посадку в международном аэропорту “Чанги”, продолжительность полета составит семь часов. Из Улан-Удэ до Улан-Батора можно добраться на автобусе и по железной дороге.Международный аэропорт “Чанги” признан лучшим аэропортом мира по версии независимой консалтинговой компании Skytrax 13 раз подряд на протяжении последних 14 лет.Фото: Номер один