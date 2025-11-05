Общество 05.11.2025 в 17:01

Туристы из Бурятии могут теперь улететь в Сингапур

Из Улан-Батора запустили новый рейс до лучшего аэропорта мира
Текст: Иван Иванов
Туристы из Бурятии могут теперь улететь в Сингапур
Монголия и Сингапур стали еще ближе –между Улан-Батором и  Сингапуром начались прямые авиарейсы. 4 ноября национальная авиакомпания Монголии “МИАТ” выполнила  свой первый прямой  рейс из столицы  в Сингапур. Об этом сообщает портал «Монцамэ».

Авиакомпания МИАТ планирует выполнять два рейса в неделю: по вторникам и субботам на самолете Boeing 767-300.

МИАТ рекомендует туристам, планирующим полет по этому маршруту, заполнить SG Arrival Card (электронный документ для въезда в Сингапур) в течение трех дней до въезда в Сингапур.

В 2013 и 2014  годах авиакомпания МИАТ выполняла рейсы между Монголией, Пекином и Сингапуром. На этот раз первый прямой рейс из столицы страны совершит посадку в международном аэропорту “Чанги”, продолжительность полета составит семь часов. Из Улан-Удэ до Улан-Батора можно добраться на автобусе и по железной дороге.
 
Международный аэропорт “Чанги” признан лучшим аэропортом мира по версии независимой консалтинговой компании Skytrax 13 раз подряд на протяжении последних 14 лет.
Фото: Номер один

