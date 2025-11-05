Школьник из Бурятии победил на международной олимпиаде по ИИ

В Казахстане, в Алматы, 30 и 31 октября прошёл финал FAIO (Fizmat AI Olympiad) международной олимпиады по искусственному интеллекту. От России выступили 14 команд, в финале – 8.

Две недели эксперты Центрального университета бесплатно готовили российские команды, отрабатывали алгоритмические задачи, командное взаимодействие и сложные задания по ИИ.

В результате российские школьники заняли три первых места. Так, победителем стал школьник из Бурятии – ученик Бичурской СОШ № 1 Станислав Андронов. Юноша смог обойти соперников даже в командном зачёте.