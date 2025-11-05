Общество 05.11.2025 в 17:29

Школьник из Бурятии победил на международной олимпиаде по ИИ

Мероприятие состоялось в Казахстане
A- A+
Текст: Карина Перова
Школьник из Бурятии победил на международной олимпиаде по ИИ
Фото: администрация Бичурского района

В Казахстане, в Алматы, 30 и 31 октября прошёл финал FAIO (Fizmat AI Olympiad) международной олимпиады по искусственному интеллекту. От России выступили 14 команд, в финале – 8.

Две недели эксперты Центрального университета бесплатно готовили российские команды, отрабатывали алгоритмические задачи, командное взаимодействие и сложные задания по ИИ.

В результате российские школьники заняли три первых места. Так, победителем стал школьник из Бурятии – ученик Бичурской СОШ № 1 Станислав Андронов. Юноша смог обойти соперников даже в командном зачёте.

Теги
искусственный интеллект олимпиада

Все новости

Главный элемент спальни – двуспальная кровать
05.11.2025 в 17:45
В Улан-Удэ задержали шайку молодых грабителей
05.11.2025 в 17:31
Школьник из Бурятии победил на международной олимпиаде по ИИ
05.11.2025 в 17:29
Лучник из Бурятии в составе сборной России завоевал бронзу на кубке мира
05.11.2025 в 17:19
В Якутии хотят построить «Нью-Васюки»
05.11.2025 в 17:17
Туристы из Бурятии могут теперь улететь в Сингапур
05.11.2025 в 17:01
18-летнего диверсанта из Улан-Удэ оставили под стражей
05.11.2025 в 16:53
Монголия увеличит объём резервуаров для бензина
05.11.2025 в 16:49
В Бурятии назначили нового министра строительства
05.11.2025 в 16:33
Строителя третьего моста в Улан-Удэ хотят обанкротить
05.11.2025 в 16:16
ЗУРХАЙ
с 5 по 11 ноября

Читайте также
Главный элемент спальни – двуспальная кровать
05.11.2025 в 17:45
Туристы из Бурятии могут теперь улететь в Сингапур
Из Улан-Батора запустили новый рейс до лучшего аэропорта мира
05.11.2025 в 17:01
Осевший в Москве уроженец Бурятии кинул на деньги двух улан-удэнцев
Он обманул их с покупкой машин с аукциона по банкротству
05.11.2025 в 16:15
В Улан-Удэ задержали продуктового вора-серийника
Магазины он ограбил 12 раз
05.11.2025 в 16:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru