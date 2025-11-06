Общество 06.11.2025 в 10:09

В Закаменском районе Бурятии ушла из жизни учитель и участник трудового фронта

Не стало Потаповой Александры Николаевны
A- A+
Текст: Карина Перова
В Закаменском районе Бурятии ушла из жизни учитель и участник трудового фронта
Фото: Закамна-инфо.24/7

В Закаменском районе Бурятии ушла из жизни учитель Санагинской СОШ Потапова Александра Николаевна. Она родилась в 1931 году в улусе Алужино Эхирит-Булагатского района Иркутской области. Но во всех официальных документах числится, что она 1932 года.

Получила средне-специальное образование. Окончила Улан-Удэнский педагогический класс по специальности «Учитель начальных классов». По направлению приехала работать в Санагу, во вторую бригаду, в колхоз имени Сталина. С 1963 по 1969 годы работала в Санагинской средней школе учителем и заведующей начальных классов.

В 1969 году организовала и открыла первый детский сад на 50 мест. Затем с 1970 года работала учителем начальных классов, методистом, наставником до ухода на заслуженный отдых. За годы работы выпустила очень много учеников.

В 1970 году получила звание «Отличник народного просвещения». Была награждена медалью материнства, юбилейными медалями «Победы в Великой Отечественной войне», медалью «Ветеран труда». 

Она участник трудового фронта (1941-1945 гг.), считалась пострадавшей от политических репрессий.

Александра Николаевна вместе с мужем Цыденовым Дондоком Лыксыковичем вырастили и воспитали пятерых детей. Также у нее 12 внуков и 15 правнуков.

Теги
некролог учитель

Все новости

Жительница Бурятии получила миллион рублей после гибели мужа на производстве
06.11.2025 в 11:31
В Бурятии скот будут сжигать на заводе
06.11.2025 в 11:28
Жительница Улан-Удэ вернула брата из зоны СВО
06.11.2025 в 11:20
Улан-удэнца поздравили со 101-ым днем рождения
06.11.2025 в 11:10
В октябре на ВСЖД выросли перевозки пассажиров в дальнем следовании на 1,4%
06.11.2025 в 11:07
Покусанные бродячими собаками в Бурятии получили по 25 тысяч рублей
06.11.2025 в 11:05
В Бурятии девушка на «Рактисе» протаранила дерево
06.11.2025 в 11:03
Туристов в аэропорту Читы будут поить бесплатно
06.11.2025 в 10:42
В Улан-Удэ легковушка подбросила вверх автобус
06.11.2025 в 10:35
В Улан-Удэ «засекли» очередных водителей, сбрасывающих мусор
06.11.2025 в 10:30
ЗУРХАЙ
с 5 по 11 ноября

Читайте также
Жительница Бурятии получила миллион рублей после гибели мужа на производстве
Она отсудила компенсацию морального вреда у работодателя супруга
06.11.2025 в 11:31
В Бурятии скот будут сжигать на заводе
Новая технология уничтожения придет на смену традиционным скотомогильникам
06.11.2025 в 11:28
Жительница Улан-Удэ вернула брата из зоны СВО
В этом ей помогла Уполномоченный по правам человека
06.11.2025 в 11:20
Улан-удэнца поздравили со 101-ым днем рождения
Чествуют Ринчина Очировича Ламажапова
06.11.2025 в 11:10
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru