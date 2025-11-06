В Закаменском районе Бурятии ушла из жизни учитель и участник трудового фронта

В Закаменском районе Бурятии ушла из жизни учитель Санагинской СОШ Потапова Александра Николаевна. Она родилась в 1931 году в улусе Алужино Эхирит-Булагатского района Иркутской области. Но во всех официальных документах числится, что она 1932 года.

Получила средне-специальное образование. Окончила Улан-Удэнский педагогический класс по специальности «Учитель начальных классов». По направлению приехала работать в Санагу, во вторую бригаду, в колхоз имени Сталина. С 1963 по 1969 годы работала в Санагинской средней школе учителем и заведующей начальных классов.

В 1969 году организовала и открыла первый детский сад на 50 мест. Затем с 1970 года работала учителем начальных классов, методистом, наставником до ухода на заслуженный отдых. За годы работы выпустила очень много учеников.

В 1970 году получила звание «Отличник народного просвещения». Была награждена медалью материнства, юбилейными медалями «Победы в Великой Отечественной войне», медалью «Ветеран труда».

Она участник трудового фронта (1941-1945 гг.), считалась пострадавшей от политических репрессий.

Александра Николаевна вместе с мужем Цыденовым Дондоком Лыксыковичем вырастили и воспитали пятерых детей. Также у нее 12 внуков и 15 правнуков.