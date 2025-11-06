Общество 06.11.2025 в 10:14

Пенсионерку в Улан-Удэ обвинили в краже

Прикарманив чужой кошелек, она стала фигуранткой уголовного дела
Текст: Елена Кокорина
Пенсионерку в Улан-Удэ обвинили в краже

В Железнодорожном районе Улан-Удэ задержана пенсионерка, подозреваемая в краже денег у 84-летней бабушки. Пожилая женщина обратилась в полицию днем 3 ноября.

- Женщина рассказала о том, что находилась в расчетном центре, где оплачивала коммунальные услуги. Закончив с операциями, она вышла из помещения, оставив у прикассовой зоны кошелек с деньгами. Там было с 11, 5 тысяч рублей. Вернувшись, кошелька с деньгами она не обнаружила и обратилась в полицию, - рассказали в МВД республики.

Оперативниками уголовного розыска была установлена и задержана 63-летняя ранее не судимая пенсионерка, которая зашла в помещение расчётного центра, увидела оставленный кошелек и прикарманила его.

Похищенное изъято и возвращено владельцу. Возбуждено уголовное дело. 

Фото: loon.site

