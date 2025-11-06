В Улан-Удэ «засекли» очередных водителей, сбрасывающих мусор

В Октябрьском районе Улан-Удэ фотоловушки зафиксировали факт незаконного сброса мусора. Удалось установить личности нарушителей, их привлекли к ответственности – оштрафовали на 40 тысяч рублей.

Специалисты напомнили, что сброс мусора с легкового автомобиля обойдется физлицу до 15 тыс. руб. (юрлицу – до 50 тысяч рублей); с грузовика – до 50 тысяч рублей (юрлицу – до 120 тысяч рублей). Если должностное или юрлицо совершат нарушение повторно, транспорт могут конфисковать.

Жителей призывают сообщать о случаях незаконного сброса мусора в Бурприроднадзор: 44-44-97.