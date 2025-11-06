Общество 06.11.2025 в 10:42
Туристов в аэропорту Читы будут поить бесплатно
На радость пассажирам в зоне вылета установлены питьевые фонтанчики
Текст: Иван Иванов
Отныне пассажирам нет необходимости покупать дорогую воду в аэропорту Читы, сообщает Сhita.ru со ссылкой на администрацию аэропорта. В здании установлен питьевой фонтанчик.
«Вода фильтруется трехступенчатыми фильтрами, удаляющими хлор, запахи, тяжелые металлы и другие загрязнения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что доступ к чистой питьевой воде в аэропорту будет 24/7. Это актуально для тех, кто проводит много времени в зоне ожидания, путешествует с детьми или следит за своим водным балансом.
Теперь пассажиры могут прийти в аэропорт со своей емкостью для воды и быстро наполнить ее перед вылетом.
Один из жителей Читы, часто летающих на самолетах, отметил, что фонтанчик в аэропорту, где бутылочка воды в торговых точках стоит 150 рублей за 0,5 литра, — это действительно хорошее нововведение. Учитывая, что в читинской авиагавани нет вендинговых аппаратов, а магазины работают не круглосуточно, это очень хорошее решение. Аналогичные аппараты в аэропорту «Байкал» обещают установить в ближайшее время, - сообщили в улан-удэнском аэропорту.
