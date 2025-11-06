Общество 06.11.2025 в 11:05
Покусанные бродячими собаками в Бурятии получили по 25 тысяч рублей
Выплат они добились через суд
Текст: Елена Кокорина
По требованию прокуратуры Кяхтинского района детям выплатят компенсацию за укусы бродячих собак. Выплата составит 25 тысяч рублей.
- Установлено, что в городе Кяхта 8-летний ребёнок, возвращаясь домой из школы, подвергся нападению безнадзорной собаки. Мальчик был госпитализирован в местную больницу, где ему назначили курс вакцинации от бешенства. Аналогичный инцидент произошёл в посёлке Наушки, где пострадал 7-летний ребёнок, - рассказали в прокуратуре республики.
Прокуратура района обратилась в суд с исками о взыскании с администрации района компенсации морального вреда. Судом требования прокурора удовлетворены. В пользу каждого ребёнка взыскано 25 тысяч рублей. Судебные решения в законную силу не вступили.
Фото: loon.site
Тегикомпенсация