Улан-удэнца поздравили со 101-ым днем рождения

В Улан-Удэ сегодня чествуют труженика тыла, ветерана труда. Ринчину Очировичу Ламажапову исполняется 101 год. Ему вручили персональные поздравительные открытки от президента России и главы Бурятии, свидетельство на получение единовременной денежной выплаты и памятные подарки, рассказали в минсоцзащиты республики.

Именинник родом из села Яригто Баргузинского района. Окончил 8 классов средней школы и поступил в Железнодорожный техникум, где получил специальность электрика. В период Великой Отечественной войны трудился на ПВЗ слесарем (до этого окончил краткосрочные курсы). Когда он пришел на завод, Ринчину было 17 лет. В военные годы там выпускали мины и минометы.

«Старшие работники рассказали о том, как сами начинали свой трудовой путь. К большому сожалению, я сейчас не могу назвать моих первых наставников, моя память их имена не сохранила. Одно могу сказать наверняка, трудно было бы мне без них в те далёкие военные годы. Холодно, голодно, но мы трудились наравне со взрослыми. Работали по 12-15 часов в сутки, и это было привилегией только для нас, подростков. Взрослые товарищи работали сутками, неделями не покидая завод, им лишь разрешалось раз в неделю сходить домой помыться в бане. Если уж кто сильно уставал, мастер разрешал три-четыре часа поспать в траншее возле проложенных труб отопления… В помещении цеха было очень холодно. Чтобы согреться, делали пробежки…», - вспоминает долгожитель.

По словам ветерана, дома им нечем было топить печь. Ходили в лес, собирали ветки, хворост. Постоянно мучило щемящее чувство голода. На день выдавался талон на 800 граммов хлеба. Позже вместо дневного талона стали выдавать хлебные карточки на месяц.

«Но молодой организм «просил» есть. Тем, кто не доедал длительное время, выдавали дополнительный паёк – тарелку овсяной каши. Думали лишь об одном: скорей бы закончилась война!», -говорит мужчина.

В 1946 году его призвали в ряды Красной армии, направив на службу в Военно-морской флот. Он получил звание «старший матрос». После армии в 1951 году устроился на работу на ЛВРЗ испытателем электронных оборудований тепловых вагонов. Оттуда и ушел на заслуженный отдых, имеет трудовой стаж 45 лет.

В 1956 году женился на Ламажаповой Зинаиде Чагдыржаповне. Они вырастили и воспитали двоих сыновей.