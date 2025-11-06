Жительница Улан-Удэ вернула брата из зоны СВО

Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова помогла жительнице республики, обратившейся к ней за помощью. Женщина сообщила, что трое ее братьев воюют в зоне СВО, один из них уже числится пропавшим без вести. Сестра попросила омбудсмена помочь ей вывести одного из оставшихся братьев из зоны боевых действий.«Для оказания содействия в решении данного вопроса Уполномоченный обратилась к командующему Восточного военного округа. Там было принято положительное решение, соответствующие указания направили в адрес воинской части. На данный момент боец уже вернулся в пункт постоянной дислокации воинской части и продолжает службу там», - рассказали в аппарате омбудсмена.