Общество 06.11.2025 в 11:28

В Бурятии скот будут сжигать на заводе

Новая технология уничтожения придет на смену традиционным скотомогильникам
Текст: Андрей Константинов
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии к началу следующего года запустят специальный завод по утилизации павшего скота. Его сейчас возводят в селе Старый Онохой Заиграевского района.

«Проект решит острую проблему: по закону, новые скотомогильники запрещены, а старые закроют к 2030 году. Утилизировать опасные биологические отходы можно только путём сжигания», - пояснили в республиканском Минсельхозе. 

Завод будет способен утилизировать около 1200 тонн отходов в год и создаст 15 новых рабочих мест. Общая стоимость проекта составляет почти 31 млн рублей.

Как отметили в министерстве, предприятие готово организовать централизованный вывоз трупов животных со всех районов. Для их накопления в отдалённых районах установят холодильные камеры.

«Весь процесс будет под строгим контролем госветслужбы с фиксацией в системе «Меркурий», - заверили в Минсельхозе.
