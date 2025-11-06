Жительница Бурятии получила миллион рублей после гибели мужа на производстве

В Бурятии в ноябре прошлого года произошел несчастный случай на производстве с прессовщиком лома металла, что повлекло гибель работника. После выполнения своей работы мужчина залез на краноманипуляторную установку, чтобы закрыть сиденье оператора установленным на нем тентом для защиты от осадков. Но он сорвался и упал на бетонный пол, получив смертельные травмы головы.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что у работодателя были нарушения, которые были связаны с несвоевременной выдачей защитной каски, несоблюдением периодичности прохождения инструктажей и проверки знаний требований охраны труда.

Прокуратура Железнодорожного района в интересах супруги погибшего работника направила в суд исковое заявление к организации о взыскании компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей. Там иск прокурора удовлетворили. Работодатель исполнил решение суда, перечислив средства на расчетный счет вдовы.