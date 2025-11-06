В Бурятии пробка на Байкал растянется на весь следующий год

В Бурятии появились неутешительные новости по ремонту моста через Хаим. Завершить там работы планируется лишь к концу 2026 года.«В связи с низкими темпами производства работ и отставанием от графика контракт с подрядной организацией был расторгнут. Ведется повторная процедура торгов. Выполнение работ запланировано до конца 2026 года», - цитирует информацию Бурятрегионавтодора телеграм-канал Прибайкалье-инфо.24/7.Местные жители поинтересовались: раз ремонт затягивается, возможно ли открыть на мосту вторую полосу, убрав строительный мусор. Как оказалось, сделать это нельзя.«Разобрано сопряжение моста с насыпью. Демонтированы переходные плиты. Открыть движение по второй половине невозможно», - сообщили в Бурятрегионавтодоре.Напомним, обновленный мост через Хаим планировали открыть уже в этом году. Однако, подрядчик работал ни шатко, ни валко, а перекрытая из-за ремонта одна полоса моста создала гигантские проблемы для автомобилистов, едущих на Байкал и обратно.На ситуацию с мостом и образовавшимися там пробками обратил внимание даже глава Бурятии. Алексей Цыденов дал поручение перевести подрядчика на круглосуточный режим работы.- Сигналы о том, что сильно затруднено движение поступают. Минтрансу в протокол – пусть подрядчик переходит на круглосуточный режим работы. Необходимо, чтобы в ближайшее время всё закончили, - заявил Алексей Цыденов в ходе планерного совещания 21 июля.Однако призыв главы Бурятии не был услышан.«Подрядчик осуществил лишь небольшой объём работ, включая фрезеровку покрытия, чистку балок моста. Дополнительное время на устранение недостатков не привело бы к ожидаемым результатам, поэтому было решено отказаться от сотрудничества с ООО «Красмост» и одновременно инициировать включение компании в реестр недобросовестных поставщиков», - сообщили в сентябре в Бурятрегионавтодоре.