Общество 06.11.2025 в 11:59

В Бурятии пробка на Байкал растянется на весь следующий год

Ремонт моста через Хаим завершат лишь к концу 2026 года
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии пробка на Байкал растянется на весь следующий год
Фото: Бурятрегионавтодор
В Бурятии появились неутешительные новости по ремонту моста через Хаим. Завершить там работы планируется лишь к концу 2026 года.

«В связи с низкими темпами производства работ и отставанием от графика контракт с подрядной организацией был расторгнут. Ведется повторная процедура торгов. Выполнение работ запланировано до конца 2026 года», - цитирует информацию Бурятрегионавтодора телеграм-канал Прибайкалье-инфо.24/7.

Местные жители поинтересовались: раз ремонт затягивается, возможно ли открыть на мосту вторую полосу, убрав строительный мусор. Как оказалось, сделать это нельзя.

«Разобрано сопряжение моста с насыпью. Демонтированы переходные плиты. Открыть движение по второй половине невозможно», - сообщили в Бурятрегионавтодоре.

Напомним, обновленный мост через Хаим планировали открыть уже в этом году. Однако, подрядчик работал ни шатко, ни валко, а перекрытая из-за ремонта одна полоса моста создала гигантские проблемы для автомобилистов, едущих на Байкал и обратно.

На ситуацию с мостом и образовавшимися там пробками обратил внимание даже глава Бурятии. Алексей Цыденов дал поручение перевести подрядчика на круглосуточный режим работы. 

- Сигналы о том, что сильно затруднено движение поступают. Минтрансу в протокол – пусть подрядчик переходит на круглосуточный режим работы. Необходимо, чтобы в ближайшее время всё закончили, - заявил Алексей Цыденов в ходе планерного совещания 21 июля. 

Однако призыв главы Бурятии не был услышан.

«Подрядчик осуществил лишь небольшой объём работ, включая фрезеровку покрытия, чистку балок моста. Дополнительное время на устранение недостатков не привело бы к ожидаемым результатам, поэтому было решено отказаться от сотрудничества с ООО «Красмост» и одновременно инициировать включение компании в реестр недобросовестных поставщиков», - сообщили в сентябре в Бурятрегионавтодоре.
