Жителей Бурятии предупреждают о резком ухудшении погоды

По данным синоптиков, днем 7 ноября и ночью 8 ноября в Бурятии резко ухудшится погода. Ожидаются обильные снегопады, формирование снежного покрова, сильный ветер до 15-20 м/с, сопровождаемый метелями и снежными заносами. Температура воздуха упадет на 8 и более градусов. Дорожная обстановка осложнится гололедицей и снежными накатами.В связи с ухудшением погодных условий Республиканское агентство ГО и ЧС обращается к жителям и гостям республики с просьбой быть предельно осторожными и соблюдать меры безопасности. Водителям также следует соблюдать повышенные меры предосторожности, скоростной режим и дистанцию, по возможности отказаться от дальних поездок.