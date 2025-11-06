В Бурятии с экс-депутата Народного Хурала взыскали более 900 тысяч рублей

Судебные приставы Бурятии взыскали с бывшего депутата Народного Хурала 902 тысячи рублей. Он предстал перед судом за мошенничество. Экс-парламентарий принял женщину на должность своего помощника, но ввел ее в заблуждение относительно размера зарплаты. Вместо полагающихся 60 тысяч рублей он указал всего 20.

Помощница добилась взыскания ущерба через суд. Судебный пристав-исполнитель арестовал банковские счета должника и направил постановление об ежемесячном удержании задолженности из его зарплаты.

«Помимо этого, был установлен запрет на совершение регистрационных действий в отношении двух квартир, принадлежавших ему на праве собственности. На сегодняшний сумма ущерба взыскана в полном объеме денежные средства перечислены взыскательнице», - отметили в УФССП по Бурятии.

По всей видимости, речь идет о Викторе Мальцеве.