Общество 06.11.2025 в 12:19

В Бурятии дочь обокрала собственную мать

Ее обручальное кольцо она сдала в ломбард
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии дочь обокрала собственную мать

В Бурятии к уголовной ответственности привлечена 40-летняя женщина, укравшая у матери обручальное золотое кольцо.

- В полицию Тарбагатайского района обратилась 60-летняя пенсионерка с заявлением о том, что ее дочь, приехавшая к ней в гости из Улан-Удэ, украла у нее золотое кольцо. Пропажу драгоценности женщина обнаружила только через несколько дней после отъезда дочери и последовала к дочери в город. Матери та созналась в краже и рассказала, что сдала похищенное в ломбард. Пенсионерка выкупила свое кольцо в ломбарде за 25 000 рублей, а дочь скрылась в неизвестном направлении, - рассказали в полиции республики.

40-летняя подозреваемая вскоре была задержана. Полицейским она рассказала, что деньги потратила на покупку спиртного. Возбуждено уголовное дело.

Фото: МВД РБ

