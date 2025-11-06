На трассе «Улан-Удэ – Кяхта» установили новые камеры

В Бурятии на федеральной трассе «Улан-Удэ – Кяхта» установили новые комплексы фото-видеофиксации нарушений ПДД. Обе камеры «СКАТ-С» переставили с ранее установленных мест.

Теперь они расположились возле села Тохой Селенгинского района и села Ключи Иволгинского района.

Эти комплексы фиксируют нарушения, связанные с превышением установленной скорости движения, отметили в Госавтоинспекции республики.