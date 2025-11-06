За месяц в перинатальном центре Бурятии родились 6 двоен

В Республиканском перинатальном центре «Эхын Баяр» в Улан-Удэ поделились статистикой родов за октябрь. За месяц появились на свет 415 малышей, среди них шесть двоен.

Родились 219 мальчиков и 196 девочек. Напомним, 11 октября появилась на свет настоящая богатырша весом 6710 г и ростом 66 см. И в тот же день родилась самая маленькая девочка весом 580 г и ростом 31 см.

«День с наибольшим количеством родов – 1 октября, тогда на свет появились 21 малыш: 8 мальчиков и 13 девочек. Поздравляем всех родителей с появлением малышей. Пусть октябрьские детки растут здоровыми и счастливыми!», - отметили в центре.