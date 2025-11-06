Общество 06.11.2025 в 13:59

Германия обучит военных Монголии

Немецкие военные поделятся с монгольскими коллегами опытом их горнострелковых частей
Текст: Иван Иванов
Фото: архив «Номер один»
Министерство обороны Монголии и министерство обороны Германии заключили долгосрочный военный договор о сотрудничестве, направленный на укрепление двусторонних отношений в области обороны и развитие стратегического партнерства. Об этом сообщает агентство «Монцамэ».

Документ подписали министр обороны Монголии Дамбын Батлут и Чрезвычайный и Полномочный посол ФРГ в Монголии Хельмут Кулитц.

Согласно договору, правительство Германии выделит один миллион евро на поддержку расширения возможностей подготовки кадров и учебно-материальной базы Вооруженных сил Монголии.

Эта помощь является продолжением поддержки, оказанной Германией в предыдущие годы. В частности, горнострелковому подразделению в аймаке Баян-Улгий был передан полностью оборудованный тренировочный зал для скалолазания стоимостью 1,5 миллиона евро. С 2009 года Вооруженные силы ФРГ регулярно проводят совместные учения для обучения и специализации личного состава Вооруженных сил Монголии в различных областях, включая подготовку к участию в операциях ООН и обучения горной пехоты. 

«Дружественные связи Монголии с Германией в военной сфере будут укрепляться», - говорится в сообщении.
Монголия

06.11.2025 в 13:59
