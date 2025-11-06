Общество 06.11.2025 в 14:20

Мэрия Улан-Удэ: «На котельной «Стальмоста» достаточно угля»

Город поможет заводу отапливать потребителей
Текст: Андрей Константинов
Мэрия Улан-Удэ: «На котельной «Стальмоста» достаточно угля»
Фото: архив «Номер один»
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков на планерном совещании поднял вопрос о ситуации на котельной «Улан-УдэСтальмоста». Она обеспечивает теплом почти 4,5 тысячи потребителей. Одна из проблем – арест счетов завода и возможный риск дефицита угля на котельной. 

Как сообщили в мэрии, администрация Улан-Удэ приняла решение помочь предприятию. По поручению Игоря Шутенкова из бюджета временно профинансировали поставку угля. Это позволило не допустить снижения параметров тепла в многоквартирных домах. 

– Запас угля на котельной составляет 768 тонн. Персонал котельной укомплектован, старший состав находится на местах. Принято решение, что обеспечение теплом населения будет вести ТГК-14 как единая теплоснабжающая организация, – доложил первый заместитель мэра по развитию инфраструктуры Сергей Гашев.

Всего на котельной установлены четыре котлоагрегата с подключенной нагрузкой 20 гкал/час. Игорь Шутенков поручил взять на усиленный контроль вопрос по текущему обслуживанию котельной ТГК-14 и в целом по ситуации.

– Сергей Анатольевич, на контроль ежедневный. Запас у нас, по крайней мере, на «Улан-удэстальмосту», должен быть 35 суточным, – сказал мэр.
