Общество 06.11.2025 в 14:55

В Бурятии «Советы Будамшуу» перевели в театральный формат

Уже вышли в свет четыре постановки
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии «Советы Будамшуу» перевели в театральный формат
Фото: скриншот видео
В Бурятии сериал «Как не стать жертвой. Советы Будамшуу» (6+) продолжился в театральном формате. Теперь зрителям показывают трагикомедии о том, как жители республики небрежно относятся к своей финансовой безопасности и прощаются с деньгами. Все это делается на примере классических произведений.

«Куда исчезли сбережения Татьяны Лариной? Онегин оказался прохвостом? Йорик стал бедным из‑за мошенников! Что будет дальше? Кого еще обманут мошенники? К сожалению, все больше жителей Бурятии попадаются на их уловки. Смотрим классику и учимся не повторять ошибок!», - анонсируют новый проект его авторы.

В театре уже вышли в свет четыре постановки: «Вишневый сад», «Гамлет», «Витязь на распутье», «Онегин».

— Мы «перезагрузили» сериал «Как не стать жертвой. Советы Будамшуу». Создав театральную версию, мы планируем затронуть как можно более широкие слои аудитории, чтобы до каждого донести важность информационного просвещения. Чтобы как можно больше жителей Бурятии, а может, и не только нашей республики, знали о мошеннических схемах и могли им противостоять, — рассказал автор проекта Чингис Болотов.

В ближайшее время ожидается выход новых серий проекта.



Возрастное ограничение: 6+

*Проект реализуется с использованием гранта президента России, предоставленного Фондом президентских грантов
мошенничество сериал

