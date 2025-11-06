В Улан-Удэ сотрудник ГАИ спас из пожара пятерых человек и Белку

В Улан-Удэ сотрудник ГАИ, капитан полиции Михаил Доржиев, спас пятерых жильцов и собаку из пожара в двухэтажном доме. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По пути на службу полицейский заметил дым, который валил из окна квартиры на первом этаже. Он начал стучаться в окна и увидел внутри двух испуганных детей. Те открыли створки. Старшая девочка передала Михаилу сначала брата, а потом собаку по кличке Белка. После полицейский сам залез в комнату, помог ребенку собрать документы и выбраться на улицу.

Затем к инспектору с криками о помощи подбежала еще одна жительница дома. Она сообщила, что ее родители не могут выбраться из квартиры на втором этаже. Правоохранитель поднялся туда по задымленной лестнице и помог эвакуироваться семейной паре.

Из коридора донеслись еще одни крики о помощи. Полицейский увидел мужчину, который находился на полу без верхней одежды и тяжело дышал. Автоинспектор завернул его в одеяло, взял на руки и через окно передал местным жителям. Выяснилось, что пострадавший является инвалидом второй группы.

«Прибывшая бригада скорой медицинской помощи госпитализировала одного из жильцов дома. После эвакуации граждан Михаил Доржиев направился на службу. Тем временем на место происшествия прибыл пожарный расчет, который ликвидировал возгорание. Жители поблагодарили полицейского за свое спасение», - заключила Ирина Волк.