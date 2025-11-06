Общество 06.11.2025 в 15:50

Жительница Бурятии получила «уголовку» и штраф за поддельную медкнижку

Она пыталась устроиться на работу в образовательную организацию
Текст: Карина Перова
Фото: архив «Номер один»

Жительница поселка Майский Курумканского района Бурятии поплатилась за использование поддельной медицинской книжки. За использование заведомо подложного документа ее привлекли к уголовной ответственности (ч. 5 ст. 327 УК РФ).

В октябре 2024 года она приобрела медкнижку с ложными сведениями о прохождении обязательного медицинского осмотра, чтобы устроиться на работу в образовательную организацию.

Во время проверки выяснилось, что печать медицинской организации подделана. Книжку у женщины изъяли.

«Мировой суд судебного участка Курумканского района, учитывая позицию государственного обвинителя, назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу», - рассказали в прокуратуре Бурятии.

