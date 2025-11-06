Общество 06.11.2025 в 16:04
В Бурятии уничтожают подозрительное мясо
Специальные посты выставлены в шести районах республики
Текст: Андрей Константинов
Работа мобильных ветеринарных постов в шести районах Бурятии приносит свои плоды. Сегодня в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии отчитались о последних результатах.
«В течение дежурных суток с 5 на 6 ноября в Мухошибирском районе выявлен незаконный транзит 31 лошади. Животные перевозились без ветеринарных сопроводительных документов на грузовике-длинномере из Забайкальского края в Казахстан. Госинспектором Россельхознадзора выдано требование о возврате всего табуна владельцу к месту отгрузки. Кроме того, на круглосуточных постах в Мухошибирском и Заиграевском районах предотвращены перевозки 382 кг говядины и свинины. Большая часть сырья возвращена к месту отгрузки, около 60 кг утилизировано сотрудниками Государственной ветеринарной службы», - рассказали в ведомстве.
Сутками ранее в Бичурском районе была пресечена перевозка 7 телят из Мухошибирского в Джидинский район. Госинспектор выдал требование об их возврате к месту отгрузки.
«В Заиграевском, Мухошибирском и Кижингинском районах предотвращены незаконные перевозки мяса говядины, баранины и субпродуктов общим весом 480 кг, которые частично утилизированы», - отчитались в Управлении Россельхознадзора.
Напомним, несколько дней назад в шести районах Бурятии, граничащих с Забайкальем (Мухоршибирский, Бичурский, Заиграевский, Кяхтинский, Кижингинский и Еравнинский), ввели режим повышенной готовности. Причиной этого стали случаи заболевания животных пастереллёзом, выявленные в соседнем регионе. В связи с этим Россельхознадзор установил запрет на вывоз из Забайкалья крупного и мелкого рогатого скота, свиней, а также продукции убоя животных – говядины, баранины, свинины на кости и субпродуктов.
Для предотвращения нелегального ввоза животных и мясной продукции в Бурятии организовали круглосуточную работу постов ветеринарного контроля. В них вошли сотрудники полиции, Россельхознадзора и Госветслужбы.
«В течение дежурных суток с 5 на 6 ноября в Мухошибирском районе выявлен незаконный транзит 31 лошади. Животные перевозились без ветеринарных сопроводительных документов на грузовике-длинномере из Забайкальского края в Казахстан. Госинспектором Россельхознадзора выдано требование о возврате всего табуна владельцу к месту отгрузки. Кроме того, на круглосуточных постах в Мухошибирском и Заиграевском районах предотвращены перевозки 382 кг говядины и свинины. Большая часть сырья возвращена к месту отгрузки, около 60 кг утилизировано сотрудниками Государственной ветеринарной службы», - рассказали в ведомстве.
Сутками ранее в Бичурском районе была пресечена перевозка 7 телят из Мухошибирского в Джидинский район. Госинспектор выдал требование об их возврате к месту отгрузки.
«В Заиграевском, Мухошибирском и Кижингинском районах предотвращены незаконные перевозки мяса говядины, баранины и субпродуктов общим весом 480 кг, которые частично утилизированы», - отчитались в Управлении Россельхознадзора.
Напомним, несколько дней назад в шести районах Бурятии, граничащих с Забайкальем (Мухоршибирский, Бичурский, Заиграевский, Кяхтинский, Кижингинский и Еравнинский), ввели режим повышенной готовности. Причиной этого стали случаи заболевания животных пастереллёзом, выявленные в соседнем регионе. В связи с этим Россельхознадзор установил запрет на вывоз из Забайкалья крупного и мелкого рогатого скота, свиней, а также продукции убоя животных – говядины, баранины, свинины на кости и субпродуктов.
Для предотвращения нелегального ввоза животных и мясной продукции в Бурятии организовали круглосуточную работу постов ветеринарного контроля. В них вошли сотрудники полиции, Россельхознадзора и Госветслужбы.
Тегимясо